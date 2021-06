Forsbergs Form macht Hoffnung

Glasgow. Vor der Europameisterschaft rätselten viele, wie die Schweden den Ausfall ihres erst im März ins Nationalteam zurückgekehrten, dann aber am Knie verletzten Superstars Zlatan Ibrahimovic kompensieren würden. Drei Gruppenspiele später ist die Frage beantwortet: durch den Leipziger Forsberg. Drei von bislang vier Toren der Skandinavier bei dieser EM hat der Offensivmann erzielt. Gegen Polen (3:2) ebnete er ihnen am vergangenen Mittwoch per Doppelpack den Weg zum Gruppensieg, gegen die Ukraine soll er sie am Dienstag (21 Uhr/ARD und Magenta TV) in Glasgow nun erstmals seit 2004 wieder in ein EM-Viertelfinale führen.

„Es macht Spaß, dass es so gut gelaufen ist“, sagte Forsberg nach seiner beeindruckenden Vorrunde. Am Samstag hatte der 29-Jährige genau wie Schwedens Torhüter Robin Olsen mit dem Training ausgesetzt. „Es gibt keine Probleme“, beruhigte er selbst aber schon einen Tag später die Gemüter. Seinem Einsatz steht nichts im Wege. dpa