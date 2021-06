Forsberg im Glück

St. Petersburg. Emil Forsberg kam noch einmal zurück. Ganz allein genoss der Bundesliga-Star von RB Leipzig den Applaus der schwedischen Fans in der Kurve des riesigen Stadions von St. Petersburg. Mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der 77. Minute hatte 29-Jährige beim 1:0 (0:0) gegen die Slowakei die Weichen für ein hochspannendes Vorrundenfinale gestellt – mit besten Aussichten für die Skandinavier. „Das fühlt sich absolut unglaublich an“, sagte der Matchwinner nach dem mindestens vorübergehenden Sprung auf Platz eins der Gruppe E: „Ich bin extrem glücklich.“

Der von einem Corona-Fall geschwächte Außenseiter Slowakei hat trotzdem noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Mit drei Punkten, einem weniger als Schweden, ist für den Achtelfinalisten von 2016 am Mittwoch in Spanien alles möglich. „Wir haben verloren. Das tut mir wirklich leid, weil die Spieler alles gegeben haben“, sagte Nationaltrainer Stefan Tarkovic. „Aber wir sind glücklich, hier dabei zu sein und zu spielen.“ Ein Punkt „wäre wichtig“ gewesen.

„Ich werde keinen Kommentar zur Leistung des Schiedsrichters abgeben“, sagte Tarkovic in der Pressekonferenz. Der 48 Jährige war auf die Elfmeterszene angesprochen worden, als Torhüter Martin Dubravka gegen Schwedens Joker Robin Quaison zu spät kam und diesen zu Fall brachte.

Schweden, das sich in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert hatte, trifft am Mittwoch wieder in Russland auf Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski. „Wir wissen, dass wir mental stark sind“, sagte Forsberg.

Nationaltrainer Janne Andersson freute sich auf einen entspannten TV-Abend am Samstag, wenn Spanien und Polen in deren zweiter Partie aufeinandertreffen. „Wir haben unseren Job erledigt, jetzt können wir das andere Spiel in Ruhe verfolgen. Danach werden wir sehen, wie die Tabelle und unsere Ausgangsposition aussieht“, sagte der 58-Jährige. Ein Unentschieden reicht in jedem Fall fürs Achtelfinale. dpa