Fluchend zum EM-Gold

Hagen. Isabell Werth ritt verärgert aus dem Viereck und schimpfte. „Das ist ja lächerlich“, motzte die erfolgreichste Reiterin der Welt im Sattel von Weihegold: „Ich bin gerade schon in Wallung!“ Knapp vier Stunden später war am Mittwoch bei der Heim-Europameisterschaft das Team-Gold sicher – und die Laune der Dressur-Königin war schon wieder deutlich besser.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Gold-Hattrick nach den EM-Siegen in Göteborg und Rotterdam erlebte das deutsche Dressur-Quartett eine unerwartete Zitterpartie. Das Gastgeber-Team lag in Hagen bei Osnabrück zwischenzeitlich sogar hinten und profitierte beim erneuten Erfolg am Ende auch von Patzern der Konkurrenz.

Dass es knapper als erwartet war, lag auch am Ergebnis von Werths Ritt mit Weihegold: 79,860 Prozent. „Das Pferd ist mit so einer Prüfung noch nie unter 80 Prozent rausgegangen, ich verstehe es nicht“, klagte die 52-Jährige. dpa