Flick: Wechsel gegen England - Reus noch keine Option

Herzogenaurach. Es seien «mehrere Spieler, die infrage kommen, da haben wir noch ein bisschen Zeit». Der wegen eines Infekts erst am 4. Juni ins Teamquartier nachgereiste Marco Reus sei noch keine Option, äußerte Flick, das Spiel komme für den Dortmunder «zwei, drei Tage zu früh».

Die DFB-Auswahl hatte zum Auftakt in den UEFA-Wettbewerb in Bologna gegen Italien 1:1 gespielt. Die Partie gegen die Three Lions am 7. Juni (20.45 Uhr/ZDF) in der Münchner Allianz Arena sei nun «ein richtig großer Brocken», sagte Flick. «Wir freuen uns auf dieses Spiel.»

Alle Spieler beim Abschlusstraining

Er und sein Team müssten «die Dinge besser machen, ohne Frage, dazu sind wir da», sagte Flick. «Beim Abschlusstraining haben wir auch wieder gesehen, dass die Mannschaft die Körner aufgefüllt hat und bereit ist. Das hat sehr gut ausgeschaut im Training.»

Nach dem Spiel gegen England stehen für die DFB-Auswahl die Partien in Budapest gegen Ungarn am kommenden Samstag sowie drei Tage später in Mönchengladbach wieder gegen Europameister Italien auf dem Programm. Gegen Ungarn könne dann auch Reus wieder eingreifen, kündigte Flick an.

