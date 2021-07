Flick soll Nationalmannschaft aufbauen, «die Identität hat»

Berlin (dpa) - Nach dem Scheitern im Achtelfinale der EM soll nun Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft wieder zu alter Stärke führen. Der Ex-Coach des FC Bayern München und frühere Assistent von Joachim Löw tritt seinen Posten am 1. August an.

Er ist der elfte Coach der Nationalmannschaft in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes. «Ich wünsche natürlich auch meinem Nachfolger Hansi Flick alles, alles Gute und viel Erfolg», hatte Löw bei seiner letzten Pressekonferenz als Bundestrainer gesagt.

Die bisherigen Trainer der Nationalmannschaft:

Zeitraum Trainer Spiele S U N Titel 1926-1936 Otto Nerz 75 44 11 20 - 1936-1964 Sepp Herberger 167 94 26 47 WM 1954 1964-1978 Helmut Schön 139 87 31 21 EM 1972, WM 1974 1978-1984 Jupp Derwall 67 44 12 11 EM 1980 1984-1990 Franz Beckenbauer 66 34 20 12 WM 1990 1990-1998 Berti Vogts 102 66 24 12 EM 1996 1998-2000 Erich Ribbeck 24 10 6 8 - 2000-2004 Rudi Völler 53 29 11 13 - 2004-2006 Jürgen Klinsmann 34 20 8 6 - 2006-2021 Joachim Löw 198 124 40 34 WM 2014 ab August 2021 Hansi Flick

Flick werde seine «seine klaren Vorstellungen haben, wie er diese Mannschaft formen möchte», sagte Löw. «Wir haben den Anspruch, eine souveräne Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 zu spielen», sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Schon im September stehen die nächsten drei WM-Ausscheidungsspiele an. Flicks Aufgabe sei es, «eine Mannschaft aufzubauen, die Identität hat», so Bierhoff.

