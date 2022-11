Nationalmannschaft Flick denkt nicht an Rücktritt: «Habe Vertrag bis 2024»

Bundestrainer Hansi Flick denkt auch im Fall des Ausscheidens in der WM-Vorrunde nicht an einen Rücktritt. «Das kann ich bestätigen, von meiner Seite - ich weiß nicht, was sonst noch so kommt», sagte Flick im FIFA-Medienzentrum in Al-Rajjan.