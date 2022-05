Ferrari im ersten Training in Spanien überlegen

Barcelona. Hinter den Stars der Scuderia wurde der niederländische Weltmeister Max Verstappen im Red Bull Dritter. Der 24 Jahre alte WM-Zweite hatte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 0,336 Sekunden Rückstand auf Leclerc. Sebastian Vettel belegte im Aston Martin den 16. Platz, Mick Schumacher steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Rang 15. Die beiden Deutschen lagen jeweils mehr als zwei Sekunden hinter der Spitze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vettel und sein kanadischer Stallrivale Lance Stroll traten erstmals in einem stark überarbeiteten Wagen mit vielen technischen Änderungen an. Der Motorsport-Weltverband hatte untersucht, ob die Engländer Aerodynamik-Teile von Konkurrent Red Bull kopiert haben. Laut einer Mitteilung kam die Fia aber schnell zu dem Schluss, dass der Rennstall mit den neuen Autos gegen keine Regeln verstieß.

Auch Ferrari präsentierte sich im Gegensatz zu Red Bull zum Auftakt bei 30 Grad in der spanischen Hitze mit einem technisch überholten Wagen und will Verstappen so weiter auf Abstand halten. Vor dem sechsten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt Leclerc in der Gesamtwertung mit 19 Punkten vor dem Titelverteidiger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2