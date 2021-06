Federer mit Auftaktsieg in Halle

Halle/Westfalen. Topstar Roger Federer hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle die zweite Runde erreicht. Der Schweizer Tennisprofi, mit zehn Turniererfolgen Rekordchampion in Halle, setzte sich mit 7:6 (7:4), 7:5 gegen Ilja Iwaschka aus Belarus durch. Der Qualifikant spielte überraschend stark, aber Federer war in den entscheidenden Situationen souveräner und machte die wichtigen Punkte. Nach über einem Jahr Verletzungspause und seinem freiwilligen Aus bei den French Open will der 39-jährige Federer nach eigenen Angaben nun vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in erster Linie viel Spielpraxis auf Rasen sammeln.

Daniel Altmaier verlor gegen den Australier Jordan Thompson mit 2:6 und 6:7. Die fünf weiteren deutschen Teilnehmer spielen erst am Dienstag. Dann treffen unter anderem Alexander Zverev und Dominik Koepfer aufeinander. dpa