FCK bleibt auf der Überholspur

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 3. Fußball-Liga die Mannschaft der Stunde und klopft nach nun vier Siegen in Serie in der Tabelle oben an. Auch vom SC Freiburg II ließ sich die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen nicht stoppen und siegte am Samstag vor 18 330 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion verdient mit 3:0 (1:0). Seit nunmehr fünf Spielen hat Torhüter Matheo Raab kein Gegentor kassiert. Ein Vereinsrekord, denn das hatte vor Raab noch kein FCK-Keeper geschafft.

„In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen zu passiv und haben ein paar Chancen zugelassen. Wir mussten viele Wege gehen. Es war nicht immer ganz klar, wer welchen Gegenspieler aufnehmen soll, das hat dann aber im Verlauf des Spiels immer besser funktioniert. Heute waren wir in der Chancenverwertung sehr gut, haben gleich die erste Möglichkeit genutzt und haben wieder kein Gegentor kassiert. Daran wollen wir weiter anknüpfen“, analysierte Antwerpen nach dem Abpfiff die Partie.

„Eiskalt und abgezockt“

FCK-Trainer Marco Antwerpen hat weiter allen Grund zur Freude. © dpa

Felix Götze hatte die Weichen bereits in der 11. Minute auf Sieg gestellt, Boris Tomiak (48.) und Mike Wunderlich (61.) trafen nach der Pause zum 3:0-Endstand. Torschütze Wunderlich sah die Partie ähnlich wie sein Trainer: „Freiburg hat eine talentierte Mannschaft, die uns tordentlich hat Meter machen lassen. Wenn man aber so einen Lauf hat wie wir aktuell, dann geht eben auch mal die erste Chance direkt rein. Wir waren heute eiskalt und abgezockt und haben gespielt wie eine Spitzenmannschaft.“ Der 35-Jährige fand inmitten der Euphorie aber auch mahnende Worte: „Wir sind auf einem guten Weg, sollten aber trotzdem auf dem Boden bleiben.“ dpa