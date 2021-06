FC Bayern verlängert Vertrag mit Choupo-Moting um zwei Jahre

München (dpa) - Eric Maxim Choupo-Moting stürmt zwei weitere Jahre für den FC Bayern München. Der deutsche Fußballmeister verlängerte den Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

«Wir sind glücklich, dass Maxim für zwei weitere Jahre bei uns bleibt», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Mitteilung. Choupo-Moting war vor der Saison ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen.

Der Nationalspieler Kameruns wurde in der vergangenen Spielzeit als Backup für Weltfußballer Robert Lewandowski in 32 Pflichtspielen eingesetzt und erzielte dabei neun Tore. «Ich möchte mit der Mannschaft weiterhin Erfolg haben, ich würde gerne das Pokalfinale in Berlin erreichen und am liebsten die Champions League gewinnen», sagte der 32-Jährige.

