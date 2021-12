Bernd-M. Beyer, führt seine Leser in „71/72. Die Saison der Träumer“ fünfzig Jahre in die Vergangenheit. In die Zeit, als Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß, Stan Libuda, Jupp Heynckes und Otto Rehhagel alle in derselben Liga kickten, die EM gewonnen wurde, es zum dramatischen Meisterschafts-Showdown zwischen Schalke und Bayern kam und die Gladbacher mit dem „Büchsenwurf vom Bökelberg“ haderten. Szenen, die Legenden wurden.

„71/72“ ist denn auch nicht frei von Nostalgie, die die Fan-Seele streichelt. Episodenhaft, manchmal etwas zusammenhanglos stellt der Autor die Entwicklung der Saison und ihre Verquickung mit der Gesellschaft dar. Neben die Spieler treten so Figuren der Zeitgeschichte wie Rio Reiser, neben den Fußball Themen wie RAF, Ostpolitik, Frauenrechte. Eine faszinierende Zeitreise.

Dabei wird aber auch deutlich, wie damals die Grundlagen dessen gelegt wurden, was heute im Profisport falsch läuft. Früher war alles besser, sauberer, anständiger? Das Fußball-Business war noch nicht globalisiert, das ist wahr – heißt: Die Bestechungsgelder wurden in D-Mark berechnet, und die Schurken saßen nicht in Katar, sondern im Präsidium von Eintracht Frankfurt und sprachen nicht mehr gerne über ihre Zeit in der SS. Beyers Chronik durchzieht somit nicht nur Wehmut, sondern auch ein Hauch Resignation: Unschuldig war der Sport eben noch nie.