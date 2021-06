Zu den Lieblingsbeschäftigungen der Londoner gehört bekanntlich, sich über das Wetter zu beklagen, doch als die EM offiziell Einzug in die britische Hauptstadt hielt mit dem Auftakt der englischen Nationalmannschaft gegen Kroatien, hätten die Bedingungen nicht prachtvoller sein können. Schon am Morgen strahlte die Sonne auf die Jogger am Ufer der Themse. Als die Menschen gegen Mittag mit der

...