Fast perfekte Spiele für Hausding

Tokio. Immer noch völlig euphorisiert hob Fahnenträger Patrick Hausding zu später Stunde in der beschwingten Springer-WG im olympischen Dorf die Bedeutung von Bronze hervor. „Diese Medaille war mein Traum“, sagte der Wassersprung-Rekordeuropameister. „Egal, wo ich gestartet bin bei Olympia, ich habe eine Medaille mit nach Hause genommen. Damit macht man sich in Springerkreisen, glaub ich, erstmal ein bisschen unsterblich.“

Nach dem „krankesten Wettkampf meines Lebens“ lüftete der 32-Jährige auch das Geheimnis, wen er gleich nach dem mit einem Urschrei gefeierten dritten Platz im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett zusammen mit Lars Rüdiger vom Beckenrand aus angerufen hatte: Seine Verlobten Marcela Maric, die er im Oktober heiraten wird. „Sie war völlig aufgelöst, hat geheult. Das war ein sehr emotionaler Moment“, schilderte es Hausding, der zusammen mit Rüdiger noch auf den Besuch des Trainers wartete. Man werde sicher noch ein „bisschen Wasser“ trinken, scherzte Rüdiger, der schon von dem „einen oder anderen kühlen Getränk“ berichtete.

Anruf bei der Verlobten

Völlig aufgekratzt waren die beiden Berliner den ganzen Tag nach ihrem Coup. Für die Fernseh-Wiederholung vom entscheidenden Sprung inklusive Bronze-Jubel unterbrach Hausding das Interview in den Katakomben im Tokyo Aquatics Centre. „Guck mal, was ich für einen Stiernacken hab’“, sagte der Modellathlet nach dem Wahnsinns-Finale in einem wahren Wassersprung-Krimi zu Rüdiger und lachte.

Mit 404,73 Punkten betrug der Vorsprung auf Platz vier und Mexiko 4,59 Zähler. Gold ging deutlich an die Chinesen Wang Zongyuan und Xie Siyi vor Andrew Capobianco/Mike Hixon aus den USA. dpa

