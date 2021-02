  Fanrückkehr: Große Hoffnung bei Adlern und Löwen auf das Ende der Stille

Mannheim. Mannheim. Seit Monaten fehlen dem Sport die Zuschauer - und damit überlebenswichtige Einnahmen. Doch nachdem am Montag eine Runde aus Experten und Wissenschaftlern ein Konzept zur schrittweisen Rückkehr von Zuschauern bei Sportveranstaltungen vorgestellt hat, wächst die Hoffnung bei den Clubs. Zumal auch die Sportminister der Länder am Dienstag ähnliche Überlegungen diskutierten, als sie für den Sport ein Rückkehrmodell in sechs Stufen erarbeiteten. Dieses soll Millionen Sportlern bald wieder den Normalbetrieb ermöglichen - und explizit auch Wettkämpfe mit Zuschauern.

Das genehmigte Hygienekonzept für die SAP Arena Im Oktober das vergangenen Jahres genehmigte das Mannheimer Gesundheitsamt das Hygienekonzept für die Mannheimer SAP Arena.

für die Mannheimer SAP Arena. Es sieht eine Auslastung von 20 Prozent vor, was bei Handballspielen etwa 2800 Zuschauer sind. Voraussetzung für die Zulassung von Zuschauern war zum Zeitpunkt der Zustimmung, dass der Wert für Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen in Mannheim am Tag vor einem Heimspiel die Grenze von 35 nicht überschreitet (Inzidenzwert). Zuletzt lag sie in Mannheim konsequent über 50.

Ein entsprechender Beschluss der Sportministerkonferenz wird als Empfehlung beim nächsten Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am 3. März eingebracht. Und das freut die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen und die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga.

„Ein Riesen-Fortschritt“

„Wir begrüßen und unterstützen natürlich alle Bemühungen, die wieder Zuschauer zulassen“ sagt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann im Gespräch mit dieser Redaktion. Das vorgestellte Experten-Konzept sieht für Hallen-Veranstaltungen bei Erstellung eines Hygiene- und Infektionsschutzgesetzes eine Auslastung von 25 bis 30 Prozent vor. Notwendige Maßnahmen sind die Einhaltung der Abstandsregeln, personalisierte Tickets, durchgehende Maskenpflicht, ein Konzept für die An- und Abreise sowie ab 1000 Zuschauern ein Alkoholverbot. Bei Veranstaltungen im Freien könnten bei vergleichbaren Maßnahmen zwischen 35 und 40 Prozent der Kapazität ausgelastet werden.

„Die 25 bis 30 Prozent wären schon ein Riesen-Fortschritt zu den 20 Prozent vom Herbst, die noch nicht einmal unter der Einhaltung des Mindestabstandes umgesetzt werden konnten. Das wäre für den Anfang eine deutliche Steigerung“, sagt Adler-Geschäftsführer Matthias Binder mit Blick auf das im Oktober genehmigte Hygienekonzept für die Mannheimer SAP Arena, in der die Löwen und die Adler ihre Heimspiele austragen.

Das Mannheimer Gesundheitsamt erlaubte damals für die Halle eine 20-prozentige Auslastung unter bestimmten Voraussetzungen (siehe Info-Box Hygienekonzept). Etwa 2800 Fans dürften dann in die Halle. „Wirtschaftlich wäre das für uns leider nicht ausreichend, hatten wir in der vergangenen Saison doch einen Zuschauerschnitt von weit über 8000“, sagt Kettemann. Gleichwohl wäre eine Zuschauerrückkehr ein Symbol - und vor allem ein Anfang. Das sieht auch Binder so. Er spricht von einem „sehr, sehr wichtigen Fahrplan für die Wiedereröffnung“ und sieht die im neuen Experten-Konzept genannten 30 Prozent als „Basis-Baustein“. Darauf könne man ein „fachärztliche Konzept obendraufsetzen und als Maximalkonzept kann man noch die Teststrategie in den Ring werfen“.

30-Prozent-Auslastung erhofft

Möglicherweise wird die SAP Arena sogar sehr schnell die 30-prozentige Zuschauerauslastung erreichen. Zumindest besteht berechtigte Hoffnung. „Wir hatten bereits im Herbst einen Entrauchungstest, nach dem uns bescheinigt wurde, dass unsere Lüftungsanlagen sehr, sehr gut sind. Deshalb glaube ich, dass wir mit einem entsprechenden Gutachten gleich über die 30 Prozent des Basisbausteins kommen sollten“, sagt Binder, der voll des Lobes für das Experten-Konzept ist: „Vor allem sind jetzt auch die Stehplätze mit dabei, was ich sehr gut finde.“

Der Adler-Geschäftsführer tauschte sich zuletzt mit Löwen-Managerin Kettemann über das Handball-Vorbereitungsturnier namens BGV Cup im September des vergangenen Jahres aus. Das fand mit Beteiligung der Löwen in Stuttgart, Balingen, Bietigheim und Göppingen statt und wurde reibungslos mit Zuschauern ausgetragen.

„Wir Handballer haben bewiesen, dass wir einen Spielbetrieb mit Zuschauern und unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften umsetzen können. Ich persönlich schätze die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei einem Handballspiel mit einem funktionierenden Hygienekonzept auch als sehr gering ein“, sagt Kettemann, die bei der möglichen Zuschauer-Rückkehr nach den Erfahrungen der Vergangenheit die SAP Arena am Zug sieht.

Im Herbst 2020 deutete Arena-Boss Daniel Hopp zumindest an, dass eine 20-prozentige Auslastung aus wirtschaftlichen Gründen wenig Sinn mache. Nun sagt Kettemann: „In unserem Fall liegt diese Entscheidung nicht alleine bei uns. Die SAP Arena ist Veranstalter unserer Heimspiele und als Hallenbetreiber für dieses Thema verantwortlich.“

Ähnlich äußert sich Binder. Seiner Meinung nach müssen die Veranstaltungsstätten ihren Teil dazu beitragen, dass es eine Rückkehr zur Kultur und zum Sport gibt, auch wenn er um das wirtschaftliche Minus weiß: „Ohne dass wir das auf den letzten Euro durchgerechnet haben, ist klar, dass wir bei einer Auslastung von unter 50 Prozent kein Wort über eine Rendite für die SAP Arena verlieren brauchen.“ Er setzt daher auf Unterstützung durch den Staat: „Wir sind die Ersten, die dabei mithelfen wollen, dass wir zur Normalität zurückkehren können. Aber das kann nicht zulasten der Betreiber von Multifunktionsarenen gehen.“