Fabrizio Pilu von den Adlern Mannheim: Vom Einlaufkind zum Torschützen

Wie würde es wohl sein, wenn er das erste Tor für seinen Heimatverein schießt? Wie würde er das abfeiern? Diese Gedanken spukten zuletzt immer wieder in Fabrizio Pilus Kopf herum. Denn er spürte, dass es bald so weit sein musste, da sich die Chancen häuften. Bill Stewart, Trainer der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), setzte den 20-Jährigen zuletzt sogar im Powerplay ein,

...