Die Schotten glauben noch an sich, natürlich tun sie das. Zum ersten Mal seit 23 Jahre sind sie wieder bei einem Turnier dabei, da geben sie nicht gleich auf, nur weil die Rückkehr auf die große Bühne peinlich gestartet ist. Am Montagnachmittag war die Mannschaft gedemütigt worden, von Patrik Schicks Tor von der Mittellinie und der 0:2-Niederlage gegen Tschechien, doch am Montagabend schien

...