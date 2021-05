Es ist eine spezielle Eishockey-Weltmeisterschaft, die da am Freitag in Riga beginnt. Vor allem die Corona-Beschränkungen und das Fehlen der Eishockeyverrückten lettischen Fans in den beiden Hallen dürften für eine eigenartige Atmosphäre sorgen. Dennoch freut sich der TV-Experte Rick Goldmann im Interview mit dieser Redaktion auf die Titelkämpfe (auf den Plattformen von Sport1 sind alle 64

...