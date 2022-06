Ex-FIFA-Boss Blatter vor Vernehmung: «Geht mir viel besser»

Bellinzona. «Es geht mir viel besser», sagte der frühere FIFA-Präsident auf Frage der Vorsitzenden Richterin Joséphine Contu Albrizio am Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona.

Zum Verhandlungsauftakt am Mittwoch war die geplante Aussage Blatters verschoben worden, weil der 86-Jährige über gesundheitliche Probleme berichtet hatte. Bei der Ankunft sagte Blatter auf die Frage, was es mit ihm mache, als Angeklagter vor Gericht zu erscheinen: «Hören Sie, ich bin in der ganzen Welt herumgekommen, in Häusern, Palästen, in kleinen Häusern, überall, in Hütten. Das hier ist etwas anderes, aber es ist ein Haus, es ist ein Gerichtsgebäude und wir werden frei aus diesem Gerichtsgebäude hinausgehen.»

Am Donnerstag ist auch die Vernehmung des früheren UEFA-Präsidenten Platini geplant, zudem soll es die erste Zeugenvernehmung geben. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, dass sie den Weltverband über eine angeblich noch ausstehende Forderung Platinis getäuscht haben. Blatter soll laut Anklage unrechtmäßig die Zahlung der FIFA in Höhe von zwei Millionen Franken (nach heutigem Stand rund 1,92 Millionen Euro) plus Sozialversicherungsbeiträge an Platini bestätigt haben. Sie müssen sich wegen des Vorwurfs des Betrugs und weiterer Delikte verantworten.

© dpa-infocom, dpa:220609-99-598816/2

