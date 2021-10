Gegen die Toronto Maple Leafs startet Tim Stützle mit seinen Ottawa Senators in der Nacht auf Freitag in die neue NHL-Saison. Der ehemalige Stürmer der Adler Mannheim hat ein großes Ziel: Er will die hohen Erwartungen erfüllen.

Tim, Anfang September sind Sie nach Ottawa zurückgekehrt. Was stand in den ersten Tagen an?

Tim Stützle: Ich musste meine neue

...