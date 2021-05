Eulen Ludwigshafen schlagen Bergischen HC

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben ihren nächsten Sieg in der Handball-Bundesliga eingefahren. Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist gewann am Sonntag in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle gegen den favorisierten Bergischen HC mit 28:22 (13:14) und sammelte somit zwei weitere Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

Lange stand nicht fest, ob Dominik Mappes für die Pfälzer auflaufen würde. Doch kurz vor Spielbeginn gab der Spielmacher grünes Licht. Und der Mittelmann zeigte ein starkes Spiel. „Ich habe mich fit gefühlt“, erklärte Mappes nach dem Sieg gegen den Bergischen HC und machte klar: „Wir haben einen überragenden Torwart gehabt. Martin Tomovski hat in den entscheidenden Situationen überragend pariert.“

Tatsächlich avancierte der Nord-Mazedonier zwischen den Pfosten bei den Eulen wie schon beim Sieg am vergangenen Wochenende gegen den HC Erlangen wieder zum Matchwinner. Insgesamt hatte er 14 Paraden, darunter waren zwei gehaltene Strafwürfe der Bergischen.

Doch die Bergischen führten zur Pause mit 14:13 und nach 36 Minuten mit 17:15. Dann hatte Tomovski seinen großen Auftritt. Der Keeper hatte fünf Paraden in Folge und hielt zwei Siebenmeter. Die Eulen verwerteten vorne ihre Chancen und lagen mit 22:17 (49.) in Front. Den Vorsprung gaben die Ludwigshafener bis zum Schluss nicht mehr ab. „Wir sind konzentriert in dieses Spiel, in der zweiten Halbzeit haben wir richtig stark gespielt“, befand Mappes und machte im Hinblick auf die nächsten Spiele klar: „Jetzt ist eigentlich alles für uns möglich.“



