Ethik-Rat im Fall Hörmann eingeschaltet

Frankfurt. Der Hauskrach um die schweren Vorwürfe gegen Präsident Alfons Hörmann (Bild) wird beim Deutschen Olympischen Sportbund zum Fall für die Ethik-Kommission. Auf Antrag von Präsidium und Vorstand soll das Gremium unter Vorsitz des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maiziere die Anschuldigungen von Mitarbeitern gegen den DOSB-Chef aufklären. „Darauf aufbauend“ will der Dachverband die „notwendigen Konsequenzen“ ziehen, teilte der DOSB am Wochenende mit. Ausgelöst hatte die Erschütterungen ein anonymes Schreiben im Namen von DOSB-Mitarbeitern, in dem Hörmanns Führungsstil und Verhalten heftig kritisiert werden.

Nordrhein-Westfalens Landessportbundchef Stefan Klett, der zuvor den Rücktritt von Hörmann geforderte hatte, begrüßte das Einschalten der Ethiker. „Das ist der richtige Weg und folgelogisch“, sagte Klett. Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, mahnte im Deutschlandfunk eine tiefgehende Ursachenforschung an: „Da ist die Erwartungshaltung schon, dass das dann auch inhaltlich vollständig aufgeklärt wird.“

Verstöße gegen Corona-Regeln?

© picture alliance/dpa

Präsidium und Vorstand hatten Hörmann nach Bekanntwerden des Briefes das Vertrauen ausgesprochen. Von anderen Spitzenfunktionären im deutschen Sport gab es aber auch Kritik. Hessens LSB-Chef Rolf Müller sagte der „FAZ“: „Bei aller Zurückhaltung angesichts des anonymen Briefes muss man die Frage stellen, ob die Persönlichkeitsstruktur der Führung geeignet ist, Menschen respektvoll zu führen.“

Für weiteren Wirbel sorgte ein kurzzeitig ins Netz gestelltes Foto von den Beratungen, das DOSB-Spitzenfunktionäre ohne Maske in einem Konferenzraum zeigen soll. Bereits in dem Mitarbeiter-Schreiben war ein angeblich nachlässiger Umgang mit Corona-Regeln in der Verbandszentrale beklagt worden.

Nach Angaben des NRW-Sportbundes haben „schon vor Wochen Mitarbeitende des DOSB uns gegenüber über Vorgänge berichtet, die sich vollständig und teilweise wortgleich“ mit dem Inhalt des anonymen Schreibens an die DOSB-Spitze decken, wie es in einem „Sportschau“-Bericht heißt. dpa