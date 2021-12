Es naht im Sport die Weihnachtszeit

Auch ohne mannshohe aufblasbare Schneemänner, quietschbunt blinkende Tannenbäume oder beleuchtete Santa-Claus-Schlitten in den Vorgärten der Nachbarschaft ereilt uns im Sport langsam die Gewissheit, dass die Weihnachtsfeiertage näherrücken. Schließlich gibt es jedes Jahr untrügliche Anzeichen aus der Sportwelt, dass das Fest nicht mehr weit sein kann.

Ein höchst verlässlicher Indikator ist die „Herbstmeisterschaft“ des FC Bayern mitten im Advent. Fest verankert wie das Thanks-Giving-Fest in den USA. Spätestens wenn sich die Münchner nach Vorrundenabschluss an der Bundesliga-Spitze eingenistet haben, sollten wir unsere Weihnachtsgeschenke gekauft und am besten schon eingepackt haben. Erschwerend kommt in dieser Saison dazu, dass sich der Rekordmeister ein bisschen Zeit gelassen hat und so nur noch eine Woche bis zum Fest übrig ist.

Generell gilt: Wenn sich die Skisprungschanzen öffnen, die Biathleten ihre Gewehre zücken und die Rodelübertragungen im TV sprunghaft ansteigen, stehen die Festtage kurz bevor. Damit wirklich niemandem entgeht, dass die heiße Phase eingeläutet ist, hat Sebastian Vettel noch einen drauf gesetzt. Als Rudolph, das wohl schnellste rotnasige Rentier der Formel 1, ging er jetzt in Abu Dhabi auf die Testrunde. Ein niedlicher Anblick, an den sich die Menschen in den Emiraten schon mal gewöhnen sollten.

Kann schließlich gut sein, dass im nächsten Jahr während der Fußball-WM 2022 bei den Nachbarn in Katar weitere Sportler oder Fußballfans mit den putzigen Rentier-Geweihen die Vorweihnachtszeit einläuten. Und dann kann auch unsereiner getrost wieder den beleuchteten Santa-Claus-Schlitten in den Vorgarten stellen.

