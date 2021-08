„Es kann weit nach vorne gehen“

Mannheim. 2004 in Athen verlor Henning Fritz mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft das Olympia-Finale. 17 Jahre später können seine Nachfolger noch Gold holen. Am Dienstag (13.45 Uhr/ZDF) trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) im Viertelfinale auf Ägypten. Ex-Weltklasse-Torwart Fritz traut der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason viel zu.

Die Torhüter Johannes Bitter und Andreas Wolff sind laut Ex-Nationalspieler Henning Fritz die Erfolgsgaranten. © dpa

Herr Fritz, am Dienstag spielen die Deutschen gegen Ägypten um den Halbfinal-Einzug. Es hätte schlimmer kommen können…

Privates: Henning Fritz wurde am 21. September 1974 in Magdeburg geboren. Er lebt im badischen Östringen mit seiner Frau Babett und den gemeinsamen zwei Töchtern. Profikarriere: SC Magdeburg (1992 bis 2001), THW Kiel (2001 bis 2007), Rhein-Neckar Löwen (2007 bis 2012). Größte Erfolge: Pokalsieger 1996, 2007; Champions League-Sieger 2007; EHF-Pokalsieger 1999, 2001, 2002, 2004; Meister 2001, 2002, 2005, 2006 und 2007, Olympia-Silber 2004, EM-Gold 2004, WM-Gold 2007. Auszeichnungen: Welthandballer 2004, Deutscher Handballer des Jahres 2004.

Henning Fritz: Vorsicht. Die Ägypter sind eine sehr unangenehme Mannschaft, die niemand unterschätzen sollte. Es ist einfach etwas anderes, wenn man auf einen Gegner trifft, der nicht wie eine klassische europäische Mannschaft agiert, sondern eher etwas unorthodox.

Bei der WM sind die Ägypter bis ins Viertelfinale gekommen und nur knapp im Siebenmeterwerfen am späteren Weltmeister Dänemark gescheitert. Es tut sich etwas im Welt-Handball…

Fritz: Absolut. Und doch sind die Deutschen der Favorit. Dazu reicht ein Blick darauf, bei welchen Vereinen die Spieler beider Mannschaften unter Vertrag stehen.

Wie bewerten Sie die bisherigen Leistungen der deutschen Handballer?

Fritz: Sie haben sich sehr gut präsentiert – und zwar trotz der knappen Niederlagen gegen Spanien und Frankreich. In beiden Begegnungen haben die Deutschen nicht perfekt gespielt, dennoch hatten sie gegen diese zwei Medaillenkandidaten eine Siegchance. Das macht Mut.

Es ist allerdings kein neues Phänomen, dass eine deutsche Mannschaft ein enges Spiel in den Schlussminuten verliert. Woran liegt das?

Fritz: Spanien und Frankreich haben auf den entscheidenden Positionen Spieler, für die diese Drucksituation nichts Neues ist. Sie kennen das aus ihren Vereinen, mit denen sie sich dauerhaft im Spitzenbereich bewegen, in der Champions League aktiv sind und um Titel kämpfen. Die Deutschen haben nicht so viele Spieler mit diesen Erfahrungswerten in ihrem Team. Doch vielleicht haben sie ja schon in Tokio aus diesen beiden Niederlagen gelernt und machen es beim nächsten Mal besser. Wir kennen das doch: Der Sport ist sehr schnelllebig, oft reicht ein Schlüsselerlebnis.

Immerhin gelang in der Vorrunde gegen Norwegen ein Sieg über eine große Handball-Nation.

Fritz: Und das war ein sehr wichtiges Erlebnis für die Mannschaft. Es gibt Selbstvertrauen und ganz einfach ein gutes Gefühl, wenn man einen Mitfavoriten besiegt.

Hat sich für Sie schon ein Topanwärter auf Gold herauskristallisiert?

Fritz: Nein. Der bisherige Turnierverlauf bestätigt die Leistungsdichte in der Weltspitze. Viel hängt von der Tagesform ab, keine Mannschaft präsentiert sich in einer außergewöhnlichen Verfassung. Wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da haben die Franzosen dominiert. Und zwar bei fast jedem Turnier. Sie waren mehr oder weniger unschlagbar. Solch eine Nation gibt es momentan nicht. Und das ist eine Chance für die deutsche Mannschaft.

Auch auf Gold?

Fritz: Wir Fans dürfen natürlich träumen, auch wenn ich von Medaillenspekulationen vor dem Viertelfinale grundsätzlich wenig halte. Wenn die Deutschen aber ihre Abwehr- und Torwartleistung konservieren, kann es weit nach vorne gehen. Weil die Basis stimmt. Denn es ist ja nichts Neues, dass die Defensive der entscheidende Faktor für Erfolg ist.

Nach WM-Platz zwölf im Januar sagten Sie, Deutschland sei jetzt nicht im Mittelmaß versunken. Bedeutet das im Umkehrschluss: Ein Halbfinal-Einzug wäre nicht gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Weltspitze?

Fritz: Man kann nicht nach jedem Turnier sagen: Jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir da. Es geht um Konstanz. Und da waren die Leistungsschwankungen in den vergangenen Jahren einfach zu groß, dieses Auf und Ab hat man in dieser Häufigkeit von anderen Top-Nationen nicht so gesehen. Und das ist dann schon ein Unterschied zur deutschen Mannschaft, von deren Qualität ich grundsätzlich aber immer überzeugt bin. Auch bei diesem Turnier, obwohl wichtige Spieler wie Patrick Wiencek und Fabian Wiede nicht dabei sind. Es fehlte über die Jahre gesehen schlichtweg die Beständigkeit. Die Auftritte in Tokio stimmen mich allerdings zuversichtlich. Die Mannschaft wirkt stabil.