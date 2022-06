Berlin. Diesem Gefühl war Gina Lückenkemper vier Jahre lang vergeblich nachgejagt. Im 100-Meter-Finale der Leichtathletik-DM in Berlin war es am Samstagabend endlich wieder da. „Es hat sich angefühlt wie fliegen“, beschrieb die 25-Jährige ihren rasanten Lauf unter die Schallmauer von elf Sekunden. Nach einer langen, nicht einfachen Zeit stürmte die EM-Zweite von 2018 in 10,99 Sekunden zurück an die Spitze der deutschen Sprint-Elite. Danach ließ sie ihren vielen Emotionen und den Tränen der Freude freien Lauf. „Gina hat einen unglaublich starken Lauf gezeigt“, zollte Rebekka Haase, die in 11,20 Sekunden Zweite wurde und die EM-Norm knackte, ihrer Konkurrentin Respekt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gina Lückenkemper knackte in Berlin die Elf-Sekunden-Schallmauer.

Die Grundlage für ihre Rückkehr als Nummer eins im Frauen-Sprint nach Verletzungspech und Corona-Ausbremsung legte Lückenkemper bei Coach Lance Brauman in Florida. Es war ein Schritt über den Ozean, der zahlreiche Kritiker auf den Plan rief. Auch, weil der Trainer wegen seiner Nähe zu Athleten, die Doping-Schatten geworfen haben, als nicht unumstritten gilt.

Anfeindungen im Netz

Als es bei Lückenkemper nicht lief, erlebte sie zudem nach eigenen Angaben massive Beleidigungen und Anfeindungen in den sozialen Medien. „Am schlimmsten war, dass in der Gesellschaft auf jemanden, der am Boden liegt, eher draufgetreten wird, als dass eine helfende Hand kommt“, sagte die Athletin vom SCC Berlin im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Social Media ist Fluch und Segen zugleich, Fluch war es bei mir vor zwei Jahren.“

Vom Kurs ließ sie sich nicht abbringen. „Ich hatte immer das Gefühl, alles richtig gemacht zu haben. Ich habe nie daran gezweifelt, auch wenn von vielen Seiten kritische Stimmen kamen“, betonte sie. „Ich war mir sicher, dass das, was ich mache, genau das Richtige ist.“

Bei Brauman lernte Lückenkemper neue Dimensionen der Trainingsintensität und -vielfalt kennen – und sich im Kreis von Weltklasseläufern wie Noah Lyles und Shauna Miller-Uibo zu behaupten. „Da will man sich keine Blöße geben und zeigen, dass man zurecht in der Gruppe ist“, sagte die Sympathieträgerin. „Jedes Training tut weh.“

Nippgen auf gutem fünften Platz

Mit neuem Selbstbewusstsein blickt sie nun der WM vom 15. bis 24. Juli in Eugene/USA und der Heim-EM drei Wochen später in München entgegen. „Ich arbeite konzentriert weiter. Dann wird es bei beiden Events noch mal schnell“, kündigte sie an. Angestrebt ist dies auch über 200 Meter und mit der Staffel. In Berlin verzichtete sie wegen müder Beine auf die 200 Meter.

Auf einem beachtlichen fünften Platz landete indes Lisa Nippgen von der MTG Mannheim. Beachtlich deshalb, weil die 25-Jährige gerade erst eine Corona-Infektion mit Quarantäne hinter sich gebracht hat. „Ich bin glücklich, dass ich mich so schnell zurückgemeldet habe. Die 11,46 Sekunden sind in Ordnung“, sagte Nippgen, der nur zwei Hundertstel zu Bronze fehlten. cr/dpa