Erstmals Außenseiter

Herning. Die Situation ist völlig ungewohnt. Als die deutsche Dressur-Mannschaft am Dienstag vom Trainingslager in Schleswig-Holstein zur Weltmeisterschaft nach Dänemark fuhr, reiste sie erstmals seit vielen Jahren nicht als Favorit an. Der beeindruckenden Siegesserie droht in Herning ein Ende. Ein Sieg wäre dieses Mal eine Überraschung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bisher war es ja meistens so: „Wenn ein deutsches Team an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilgenommen hat, dann hat man nicht nur erwartet, dass es um die Medaillen mitreitet, sondern auch mit der Goldmedaille heimkehrt.“ So formulierte es Dennis Peiler, Sportchef der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). „In diesem Jahr wird es etwas anders sein.“

Zuletzt war es bei Olympia so wie gewohnt, als die deutsche Equipe in Tokio unangefochten und äußerst souverän gewann. Das Problem ist nur, dass jetzt bei der WM keines der Olympia-Paare am Start ist. Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl ist schwanger, Isabell Werths Toppferd Bella Rose ist im sportlichen Ruhestand, und Dorothee Schneiders Showtime ist nicht fit. dpa