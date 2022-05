Erster Neuzugang in Sandhausen: Stürmer Pulkrab kommt aus Prag

Sandhausen. Der tschechische Angreifer Matej Pulkrab ist der erste Neuzugang des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen für die kommende Saison. Der 25-Jährige wechsle von Sparta Prag an den Hardtwald, teilte der Verein am Dienstag mit. Zur Laufzeit des Vertrags machte er keine Angaben. "Mit Matej haben wir für unseren Offensivbereich einen Stürmer gefunden, der bei Sparta Prag in der ersten tschechischen Liga seine Klasse nachgewiesen hat, nicht zuletzt mit seiner guten Torquote", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Pulkrab erzielte in der zurückliegenden Saison in 19 Liga-Partien mit Sparta sieben Tore.

