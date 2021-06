Erst Streik, dann Sprint

Fougères. Erst organisierte André Greipel gestenreich den Fahrerstreik aufgrund des jüngsten Sturz-Chaos, dann raste sein früherer Dauerrivale Mark Cavendish zum Sieg. Auf ihre alten Tage sind die einstigen Sprintstars bei der 108. Tour de France noch einmal in die Rolle der Hauptdarsteller geschlüpft.

Während der 38 Jahre alte Greipel auf der vierten – und dieses Mal nicht von schlimmen Stürzen überschatteten – Etappe sportlich nicht brillieren konnte, holte sich Cavendish völlig überraschend den Sieg im Massensprint. Der 26-jährige Brite feierte auf dem 150,4 Kilometer langen Teilstück von Redon nach Fougères seinen 31. Etappensieg und liegt damit nur noch drei Erfolge hinter Rekordhalter Eddy Merckx.

4. Etappe Redon - Fougères (150,40 km): 1. Mark Cavendish ... 4. Etappe Redon - Fougères (150,40 km): 1. Mark Cavendish (Großbritannien) - Deceuninck-Quick-Step 3:20:17 Std.; 2. Nacer Bouhanni (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 0 Sek.; 3. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Fenix. Gesamtwertung: 1. Mathieu Van Der Poel (Niederlande) - Alpecin-Fenix 16:19:10 Std.; 2. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Deceuninck-Quick-Step + 8 Sek.; 3. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers + 31. Bergwertung: Ide Schelling (NL). – Sprintwertung: Mark Cavendish (GB).

Im Gesamtklassement blieb vor dem ersten großen Kräftemessen im Einzelzeitfahren am Mittwoch alles beim Alten. Raymond Poulidors Enkel Mathieu van der Poel fährt weiter im Gelben Trikot und liegt in der Gesamtwertung acht Sekunden vor Julian Alaphilippe. Dritter ist Ex-Giro-Sieger Richard Carapaz 31 Sekunden zurück.

Das sportliche Geschehen rückte aber zunächst in den Hintergrund, denn das Sturz-Chaos vom Vortag sorgte weiter für Aufregung. So traten die Fahrer unter Führung von Greipel 900 Meter nach dem Start in Redon kurzzeitig in den Streik und forderten einen Dialog aller Beteiligter. Viel zu enge Straßen, unnötige Abfahrten vor einem Massensprint – die schlimmen Stürze seien nach Meinung der Akteure mitunter vermeidbar gewesen. dpa

