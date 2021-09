Es war nur ein Anfang – aber der machte Lust auf mehr. Bei der Fan-Rückkehr in die SAP Arena nach 543 Tagen feierten 4183 Zuschauer am Donnerstagabend einen gelungenen Auftritt der Adler Mannheim. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gewann in der Champions Hockey League gegen die Cardiff Devils souverän mit 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). Mit einem Sieg am Samstag (20 Uhr) gegen den finnischen Meister

