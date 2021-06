Eriksen schaut beim Team vorbei

Kopenhagen. Nur einen Tag nach dem wahrscheinlich emotionalsten Abend bei dieser Fußball-EM folgte für die dänische Nationalmannschaft der schönste: Ihr Spielmacher Christian Eriksen besuchte sie am Freitag gleich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus in ihrem EM-Quartier in Helsingör bei Kopenhagen. „Es war großartig, die Jungs wiederzusehen“, wurde der 29-Jährige von Inter Mailand in einer Mitteilung des dänischen Verbandes zitiert. „Mir geht es auch den Umständen entsprechend gut.“

AdUnit urban-intext1

Beim Spiel Belgien gegen Dänemark dachten beide Teams an Eriksen. © dpa

Eriksen war erst sechs Tage zuvor während des Spiels gegen Finnland (0:1) auf dem Spielfeld zusammengebrochen und wiederbelebt worden. Und jeder Schritt der Besserung, der seitdem bei ihm eintrat, löste auch etwas bei seinen Mitspielern und allen dänischen Fußball-Fans aus. Eriksen meldete sich aus dem Krankenhaus, er schickte ein Foto mit erhobenem Daumen in die Welt, ihm wurde als Folge seines Kollaps’ ein ICD-Defibrillator eingesetzt, der die Risiken eines weiteren Herzstillstands minimieren soll: Dass das Drama um die dänische Nummer 10 offensichtlich gut ausgegangen ist, setzte eine Kraft und eine Welle der Solidarität frei, die schon am Donnerstagabend trotz der 1:2-Niederlage gegen Belgien alle 25 000 Zuschauer im Stadion von Kopenhagen und die komplette Mannschaft erfasste.

„Das war eine Unterstützung, die ich noch nie erlebt habe. Es lag etwas Elektrisches in der Luft“, sagte der ehemalige Gladbacher Jannik Vestergaard vom FC Southampton. Genau diese Energie, dieser Schulterschluss zwischen Mitspielern, Fans und Eriksen, soll den Europameister von 1992 nun trotz der zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen doch noch ins Achtelfinale tragen. Ein Sieg mit zwei Toren gegen Russland (Montag, 21 Uhr/ARD und MagentaTV) und eine gleichzeitige Niederlage der Finnen gegen Belgien würden dafür sicher reichen. „Ich will jetzt einen Sieg. Ich bin es leid, darüber zu reden, dass wir gut spielen, aber verlieren“, sagte Trainer Kasper Hjulmand in einer Tonlage, die man von diesem eher sachlichen Fußball-Lehrer sonst kaum kennt.

Vor diesem spannenden Gruppenfinale am Montagabend sind zudem zahlreiche weitere Konstellationen denkbar. Bei einer Niederlage und einem Unentschieden gegen Russland wären die Dänen sicher ausgeschieden. Bei einem Sieg hätten sie mindestens Platz drei sicher und müssten gegebenenfalls auf den Ausgang der fünf anderen Turniergruppen warten. Sollten sie mit 1:0 gewinnen und die Finnen mit mehr als einem Tor Abstand verlieren, wäre Hjulmands Team aufgrund des Torverhältnisses sogar Zweiter. dpa

AdUnit urban-intext2