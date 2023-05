Erfolgreich für Mannheim

Mannheim. Mit Mary-Ann Fuchs vom Reiter-Verein Mannheim und Theresa Volckmann von der RG Neckarau haben zwei Lokalmatadorinnen in den Amateur-Wettbewerben des Maimarkt-Turniers von sich reden gemacht. Fuchs ging mit drei Pferden in die Parcours-Prüfungen, gewann dreimal und wurde einmal Dritte. Mit ihrem Top-Pferd Quincy siegte die 24-Jährige aus Hirschberg in einem Zwei-Phasen-Springen und einem Zeitspringen. In einer Prüfung mit Joker belegte Fuchs Rang drei. Auf Dollarboy war sie in einem weiteren Zwei-Phasen-Springen unschlagbar, mit Suzi Quatro platzierte sie sich als Achte.

Die 22-jährige Theresa Volckmann absolvierte mit Code Red ein strammes Programm: Im Joker-Wettbewerb war das Duo das Beste, im Zwei-Phasen-Springen wurde es Dritter, im Zeitspringen Fünfter. „Das ist ein Supererfolg für die beiden und gut für Mannheim“, freute sich auch Chef-Organisator Peter Hofmann. „Es ist schon etwas anderes, im MVV-Stadion zu reiten, sonst sind sie eher auf halb so großen Plätzen unterwegs. Dann gut zu sein, ist auch eine Frage der Kondition der Pferde, die ungewohnt lange Strecken hinter sich bringen müssen.“ sd