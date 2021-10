Es ist im Profifußball wie überall im Arbeitsleben. Wo unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinanderprallen, kann es auch mal Krach geben. Gerade im Fußball, in dem die Egos traditionell ein bisschen größer ausfallen als in anderen Branchen. Womit wir beim SV Waldhof wären, bei dem die Folgen eines Machtkampfs an der Vereinsspitze die positive Entwicklung der vergangenen Jahre akut

...