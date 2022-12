Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-WM Englische Fans und die WM: Auszeit von der Krise

Die anfängliche WM-Skepsis der Fans in England verfliegt mehr und mehr. Der sportliche Erfolg der "Three Lions" versetzt nun auch die daheimgebliebenen Fans des englischen Teams in Euphorie. Vor allem eine Branche freut das.