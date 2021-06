„England in der Abwehr zu knacken“

Brighton. England gegen Deutschland in Wembley – mehr Tradition geht im Fußball fast nicht. Einer, der das Geschehen rund um dieses Duell hautnah miterlebt, ist Pascal Groß (Bild). Der Mannheimer spielt seit 2017 beim Premier League-Club Brighton & Hove Albion.

Herr Groß, Deutschland hat das Achtelfinale auf den letzten Metern erreicht. Welchen Eindruck hatten Sie von der deutschen Elf im bisherigen Turnierverlauf?

Pascal Groß: Gegen Portugal haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Gegen Frankreich und Ungarn gab es Licht und Schatten. Es ist aber auch nicht leicht, da alle Mannschaften auf höchstem Niveau spielen. Wichtig war, dass man gut durch die Gruppe kommt. Wie schwer es für Mannschaften wird, die ihre Gruppen weitgehend dominiert haben, hat man an Italien und den Niederlanden gesehen.

Neben Kai Havertz kennen Sie Spieler wie Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan oder Timo Werner aus der Premier League. Haben sie ihr volles Potenzial schon abgerufen?

Groß: Ein Havertz kann auch gegen England den Unterschied machen. Er hat insbesondere in der Rückrunde der Champions League stark gespielt. Auch Antonio Rüdiger ist ein sehr guter Verteidiger. Timo Werner konnte man bislang nicht so gut bewerten, da er noch wenig Einsatzzeiten hatte.

Das England-Spiel am Dienstag wirft seine Schatten voraus. Wie haben Sie die Stimmung in England hinsichtlich des bevorstehenden Duells erlebt?

Groß: Die Engländer sind, wie sie eben sind. Es ist ein fußballverrücktes Volk voller Euphorie. Sie fiebern diesem Spiel entgegen, sind sehr selbstbewusst und wissen, dass sie nach einem Erfolg auch ganz weit kommen können. Die Sehnsucht nach einem Turnier-Titel ist sehr groß. Allerdings wissen sie auch, dass Deutschland schwer zu schlagen ist.

Wie wurden die bisherigen Leistungen der Engländer bewertet?

Groß: Man kann es ein Stück weit mit uns vergleichen. England hatte in den Spielen gute und weniger gute Momente. Die Chancen stehen bei 50:50.

Worauf muss die Löw-Elf besonders achten gegen England?

Groß: Das englische Team hat insbesondere in der Offensive eine Wucht. Harry Kane ist zwar bislang im Turnier noch nicht so in Erscheinung getreten, bei ihm kann aber jederzeit der Knoten platzen. Auch Jack Grealish, Phil Foden oder Raheem Sterling bringen eine hohe Qualität mit. Am ehesten sind sie im Abwehrbereich zu knacken. (Bild: dpa)