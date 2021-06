England-Coach Southgate vertraut Kane: «Wichtigster Spieler»

London (dpa) - Englands Trainer Gareth Southgate hat seinem bei der Fußball-Europameisterschaft bislang enttäuschenden Kapitän Harry Kane das Vertrauen ausgesprochen.

AdUnit urban-intext1

Der Stürmerstar der Three Lions wird auch im abschließenden Vorrundenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Magenta TV) gegen Tschechien in der Startelf stehen. Das bestätigte Southgate in einem Interview des Senders ITV. «Er ist enorm wichtig. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch im Aufbauspiel und bei vielen anderen Dingen, die er einbringt», sagte der 50-Jährige.

Kane ist bei der EM bislang noch ohne Treffer und wurde sowohl beim 1:0-Auftaktsieg gegen Kroatien als auch beim 0:0 gegen Schottland vorzeitig ausgewechselt. «Ich weiß, dass im Moment viele Fragen über ihn gestellt werden. Aber er hat sowas schon 100 Mal durchgemacht», sagte Southgate. «Er ist unser wichtigster Spieler, daran gibt es keinen Zweifel. Um zu erkennen, wie wichtig er ist, muss man sich nur seine Torbilanz bei uns anschauen.»

© dpa-infocom, dpa:210620-99-71220/3

AdUnit urban-intext2