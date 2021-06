Endspiel der Außenseiter

Bukarest. Druck für die Ukraine, Trotz in Nordmazedonien: Die Außenseiter der Gruppe C stehen bei der Fußball-EM vor einem Endspiel um die Chance auf die K.o.-Runde. Vor allem das junge und im Umbau befindliche ukrainische Team von Trainer Andrej Schewtschenko sieht sich unter Zugzwang. „Das Spiel gegen Nordmazedonien ist das Wichtigste. Das muss gewonnen werden“, sagte Nikolai Matwijenko von Schachtjor Donezk vor dem richtungsweisenden Duell am Donnerstag (15 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Bukarest.

Nach dem für die Ukraine unglücklichen 2:3 am Sonntag in Amsterdam gegen die Niederlande sollte am Donnerstag dringend ein Punkte-Dreier her, wenn es bei der dritten EM-Endrunden-Teilnahme in Serie erstmals mit dem Achtelfinal-Einzug klappen soll. „Uns ist klar, dass wir jetzt so wie nie zuvor zusammenhalten müssen“, sagte der frühere Dortmunder Angreifer Andrej Jarmolenko. Letzter Gruppen-Gegner ist am Montag Österreich, das Nordmazedonien 3:1 besiegte. dpa