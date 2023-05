Ende einer schillernden Ära

Frankfurt. Bei Eintracht Frankfurt geht mit dem vorzeitigen Rückzug von Präsident Peter Fischer im nächsten Jahr eine Ära zu Ende. Der 67 Jahre alte Unternehmer ist einer der schillerndsten Vereinsbosse der Bundesliga. Er hat die Hessen nicht nur zu einem sportlichen Vorzeigeclub gemacht, sondern fand mit seinem Engagement gegen Diskriminierung und Rassismus auch bundesweit Anerkennung.

Wie die Eintracht nun bekannt gab, soll das Verwaltungsratsmitglied Mathias Beck Anfang 2024 auf der Mitgliederversammlung Fischers Nachfolger werden. Normalerweise wäre dessen Amtszeit erst 2026 geendet.

Einen konkreten Grund für seinen Rücktritt nannte Fischer nicht. „Zurückblickend haben mir die 23 Jahre sehr viel abverlangt – auch gesundheitlich“, sagte Fischer und unterstrich, dass ihm die letzten Monate deutlich gezeigt hätten, sich intensiver um die Familie zu kümmern, sie zu schützen.

„Zwar habe ich immer wieder betont, dass ich mir bewusst bin, dass es die Privatperson Peter Fischer nicht mehr gibt“, erklärte er. „Die zurückliegenden Wochen haben aber Grenzen überschritten.“ Fischer und dessen Familie waren in die Schlagzeilen geraten, nachdem im März eine Hausdurchsuchung publik geworden war. Die Ermittlungen wurden allerdings eingestellt.

Von 4700 auf 125 000 Mitglieder

Unter Fischers Führung erlebte die Eintracht in den vergangenen Jahren einen ungeahnten Aufschwung. 2018 gewannen die Hessen den DFB-Pokal, 2022 die Europa League und spielten erstmals in der Champions League. Am 3. Juni wird die SGE in Berlin gegen RB Leipzig erneut um den Pokal kämpfen.

„Hätte mir zu meinem Amtsantritt im Jahr 2000 jemand gesagt, auf welche Meilensteine wir heute zurückblicken können, hätte ich es ganz sicher nicht geglaubt“, sagte Fischer. In seiner Amtszeit ist der Traditionsclub zudem von 4700 auf mehr als 125 000 Mitglieder gewachsen. Ein Anstieg, den auch der gelernte Werbekaufmann durch seine unkonventionelle Art, die Nähe zu den Fans sowie seine markigen Sprüche befördert haben dürfte. Nach dem Europa-League-Sieg rief er den Anhängern als „monsterstolzer Präsident“ zu: „Ich werde heute Nacht aus diesem Pott saufen.“

Fischer ist aber auch ein Mensch, der oft Haltung zeigte und sich mit der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland anlegte. „Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt“, sagte er im Dezember 2017 im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. 2021 wurde Fischer mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Olympischen Sportbundes geehrt.

Bedauern über den Fischer-Rückzug äußerte Eintracht-Trainer Oliver Glasner: „Ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der die Eintracht durch und durch fühlt und lebt. Diese Leidenschaft hat mich wahnsinnig begeistert an ihm“, sagte Glasner.

Der Einzug ins Pokalfinale könnte der SGE indes Flügel für den Bundesliga-Endspurt verleihen. Der Erfolg gebe nach der Ergebniskrise wieder „ein gutes Gefühl“, sagte Glasner vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim. Deshalb gab er die Devise aus: „Volle Kraft, volle Konzentration, voller Fokus, volle Leidenschaft auf die Bundesliga.“ dpa