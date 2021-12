Elias führt U-20 bei WM als Kapitän an

Füssen/Mannheim. Zwei Talente der Adler Mannheim vertreten die Blau-Weiß-Roten bei der U-20-Eishockey-WM. Bundestrainer Tobias Abstreiter holte neben Verteidiger Arkadiusz Dziambor auch Stürmer Florian Elias in den endgültigen Kader für das Turnier in Kanada, das am 26. Dezember mit der Partie gegen Finnland startet.

„Ich fühle mich geehrt, die U-20-Nationalmannschaft als Kapitän anzuführen und freue mich auf jeden Fall auf den Trip nach Edmonton“, erklärte der 19-Jährige. Adler-Coach Pavel Gross hat hohe Erwartungen an den Förderlizenzspieler: „Das wird keine einfache WM für Florian. Ich war mit seiner Entwicklung zuletzt nicht zufrieden, sondern erwarte, nach seiner Rückkehr aus Kanada mehr von ihm. Er hat Potenzial, aber er muss es abrufen.“ jako