Klingenthal. Markus Eisenbichler jubelte so wild, dass er sich im Auslauf der riesigen Schanze von Klingenthal in den Schnee legte. Der dritte Platz im Einzel war für den Bayer am Sonntag eine große Erleichterung. „Wichtig ist, dass Markus zwei gute Sprünge gemacht hat. Das Ergebnis ist sekundär“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Eisenbichler war von seinen Sprüngen auf 138 und 141,5 Meter begeistert. „Es war echt gut heute. Ich bin einfach happy über diesen Tag. Ich kann heute zufrieden heimfahren“, sagte der 29-Jährige, der schon im Auslauf den Sprung aufs „Trepperl“ bejubelte.

Das Wechselbad der Gefühle, das sich nach Rang neun am Samstag noch frustrierend angefühlt hatte, kommentierte Eisenbichler so: „Es war heute mal wieder schön, gestern war es bescheiden.“ Dauerhaft ideal läuft es derzeit beim Norweger Halvor Egner Granerud, der seinen zehnten Saisonsieg einfuhr und wie in Willingen beide Einzel für sich entschied. Der Überflieger ist derzeit nicht zu besiegen und im Gesamtweltcup schon kaum mehr einzuholen. Das Podest komplettierte am Sonntag Bor Pavlovcic aus Slowenien, der einen Sprung auf 146 Meter schaffte und Zweiter wurde.

Ohne nachzudenken

Geschafft! Markus Eisenbichler sprang in Klingenthal aufs Treppchen. © dpa

Eisenbichlers Erfolgsrezept zum Abschluss des Wochenendes im Vogtland verriet er direkt im ZDF: „Ich habe einfach nicht viel nachgedacht. Dann vertraue ich auf mein Gefühl. Das macht schon ein bisschen mehr Spaß.“ Er sei mit den Gedanken ohnehin eher in der Heimat an diesem Winter-Sonntag, bekundete Eisenbichler Doch woran dachte er genau? „Sag i’ net, auf alle Fälle dahoam“, antwortete er – und grinste.

Bei Karl Geiger herrscht derweil Frust. Nachdem er seit Januar 2019 bei jeder Weltcup-Teilnahme gepunktet hatte, verfehlte er in der Vogtland-Arena zweimal den zweiten Durchgang. „Das war nix. Das System schließt sich nicht. Leider hab ich gestern ‘ne zweijährige Serie gerissen, indem ich mal wieder ausgeschieden bin“, konstatierte Geiger, der in diesem Winter nicht nur den Flug-WM-Titel geholt hat, sondern auch ein Einzelspringen bei der Tournee für sich entschied. dpa