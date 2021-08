Eintracht Frankfurt will es gegen den SV Waldhof nicht noch einmal spannend machen

SV Waldhof Ein echter Waldhöfer

Walter Dietz ist Waldhöfer durch und durch. Seit 74 Jahren ist er Mitglied bei den Blau-Schwarzen und auch heute noch über das Geschehen beim Fußball-Drittligisten bestens informiert. „Der SV Waldhof ist alles für mich, da hängt mein Herz dran. Ich zittere immer noch bei jedem Spiel am Bildschirm mit“, betont Dietz, der am 7. August seinen 90. Geburtstag feiert. In jungen Jahren startete er bereits seine Sportler-Laufbahn, rannte aber zunächst dem kleineren Handball hinterher. In der B-Jugend wurde er zum Fußball „abgeworben“ und spielte die Nachwuchsmannschaften durch. Ab den 1950er Jahren zählte er zum Kader der Oberliga-Mannschaft des SVW, wurde aber hauptsächlich in der Ersatzliga-Mannschaft eingesetzt. „Die Alten im Team haben mir keine Chance gegeben. Außerdem war ich sehr verletzungsanfällig“, berichtet Dietz, der in den vergangenen Jahren vier Schlaganfälle erlitt. „Dennoch kenne ich alle Fußballplätze in Süddeutschland.“ {element} Die Reserve-Mannschaft des SV Waldhof führte er nach deren Wiedergründung im Jahr 1952 zur Meisterschaft in der B-Klasse. Die nur 21 Gegentore waren sicherlich auch sein Verdienst. „Er war ein zu dieser Zeit knallharter, zuverlässiger, aber stets fairer Außenverteidiger“, sagt Hans-Jürgen Pohl, Vorsitzender des Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger des SV Waldhof, über ihn. Auch war Dietz Protagonist des denkwürdigen und rekordverdächtigen 22:0 seines Teams gegen die TSG Lützelsachsen am 29. April 1952. Von Verletzungen gebeutelt wechselte der frühere Betriebsleiter bei Bopp & Reuther später in die Tennisabteilung, wo er mit dem SVW in der Regionalliga, der damals höchsten deutschen Seniorenliga, gespielt hat. Seinen 90. Geburtstag am Samstag feiert er in seinem Haus auf der Gartenstadt im engsten Familienkreis. wy {furtherread}

