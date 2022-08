Eintracht Frankfurt stagniert

Frankfurt. Von Alexander Müller

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die siebenminütige Nachspielzeit vorbei war, waren die Pfiffe in der Arena am Frankfurter Stadtwald deutlich vernehmbar. Durch das leistungsgerechte 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln wartet die Eintracht auch nach dem dritten Spieltag weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga. In einer Partie ohne große Höhepunkte hatte Jan Thielmann (82.) mit einem wegen einer möglichen Abseitsstellung kontrovers diskutierten Treffer die Frankfurter Führung durch Daichi Kamada (71.) ausgeglichen. Ein Remis, das zu wenig für die Ambitionen des Europa-League-Siegers ist, der in der Tabelle mit zwei Zählern nur auf Platz 15 steht.

„Es sind schon ein paar Punkte zu wenig“, ordnete Frankfurts Schlussmann Kevin Trapp die ersten Wochen der neuen Spielzeit ein. Mit dem Unentschieden gegen Köln zeigte sich der Nationaltorwart überhaupt nicht zufrieden. „Wir waren klar die bessere Mannschaft, das Spiel müssen wir gewinnen. Wir hatten viele Möglichkeiten, Tore zu erzielen, aber wir müssen unsere Situation im gegnerischen Sechzehner besser ausspielen“, sagte er.

Mehr zum Thema 3. Spieltag Wieder kein Sieg: Trapp wettert gegen «scheiß Abseitstore» Mehr erfahren Fußball Glasner bittet zum Geheimtraining Mehr erfahren

Trainer Oliver Glasner zeigte sich trotz des enttäuschenden Ergebnisses mit dem Auftritt einverstanden: „Für mich war das ein klarer Schritt nach vorne in der Kompaktheit. Die Abwehr hat es sehr gut gemacht. Am Ende haben eine strittige Entscheidung und ein toller Schuss für ein Unentschieden gesorgt.“

Ebimbe kommt aus Paris

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff hatte die Eintracht einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Die Hessen leihen Dina Ebimbe (21) für ein Jahr von Paris St.-Germain aus und besitzen danach eine Kaufoption. Eine Verstärkung für das Mittelfeld. „Er ist ein Spieler, der ein unheimliches Tempo hat, sehr robust ist und im Zentrum alle Positionen spielen kann“, sagte Sportvorstand Markus Krösche über den Franzosen, der gegen Köln noch nicht im Kader stand.

Ein anderer Neuer bei den Hessen spielte hingegen ein wenig überraschend sogar von Anfang an: Der von Juventus Turin ausgeliehene Linksverteidiger Luca Pelligrini profitierte davon, dass Glasner auf eine Viererkette umgestellt hatte. Die neu formierte Defensive war in den ersten 45 Minuten allerdings weniger das Problem der Frankfurter, es haperte an der Präzision und an Ideen bei den eigenen Angriffen.

In der Konsequenz lieferten sich beide Teams ein passables, ausgeglichenes Match, in dem es im ersten Durchgang aber keine einzige glasklare Torchance gab. Am Belauerungsmodus änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst nichts. Generell fiel den Frankfurtern gegen konzentriert und taktisch klug verteidigende Rheinländer weiterhin viel zu wenig ein.

Bis Glasner in der 70. Minute Kamada einwechselte. Der Japaner war kaum auf dem Rasen, als er am Strafraumeck einen Freistoß herausholte. Kamada trat selbst an, und zirkelte den Ball unter gütiger Mithilfe von Jonas Hectors Hinterkopf zur Eintracht-Führung ins lange Eck (71.). Dieser Treffer, der sich nicht abgezeichnet hatte, veränderte die Statik des Spiels.

Denn die Kölner Comeback-Spezialisten, die schon beim 2:2 in Leipzig zwei Rückstände ausgeglichen hatten, mussten nun das Risiko erhöhen. Und das – gemessen an den Spielanteilen auch verdiente – 1:1 fiel tatsächlich, nachdem Ansgar Knauff einen Ball schlecht in die Mitte verteidigt hatte.

Jakic mit der letzten Siegchance

Thielmann verwertete die unfreiwillige Vorlage technisch erstklassig mit einem unhaltbaren Flachschuss (82.). Knapp fünf Minuten dauerte es in der Folge, bis der Videoassistent auch die allerletzten Zweifel beseitigte, dass der Kölner Florian Dietz bei Thielmanns Schuss nicht strafbar im Abseits stand.

Trapp regte sich über diese Entscheidung im Nachgang allerdings gewaltig auf. „Ich reagiere ja gar nicht. Ich sehe den Ball nicht. Wenn ein Kölner vor mir steht, ist das Abseits. Ich verstehe nicht, warum man das nicht rigoros abpfeift“, kritisierte der Frankfurter Torhüter. Sein Gegenüber Schwäbe verhinderte kurz danach gegen Jakic noch die sofortige Frankfurter Antwort (88.).