Eintracht Frankfurt reist ans Degerloch

Dortmund. Enrico Maaßen flüchtete sich in Ironie. Der Trainer des FC Augsburg bezeichnete das schwierigste DFB-Pokal-Los Bayern München als „nichts Neues“. „Ist ja, glaube ich, das erwartbare Los gewesen“, scherzte der Fußball-Lehrer über das Ergebnis der Zweitrundenauslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag. „In den letzten Jahren war es ja sehr häufig so, dass wir gegen den FC Bayern gezogen wurde. Von daher nichts Neues.“

Seit 2012 trafen die Augsburger im Pokal insgesamt dreimal auf den deutschen Rekordmeister. Letztmalig 2016 in der zweiten Runde. Alle drei Partien entschieden die Münchner für sich. Die zweite Hauptrunde wird am 18. und 19. Oktober ausgespielt, die weiteren Runden dann im kommenden Jahr.

Lilien gegen Gladbach

2. Runde am 18. und 19. Oktober: VfB Lübeck - FSV Mainz 05 SV ... 2. Runde am 18. und 19. Oktober: VfB Lübeck - FSV Mainz 05 SV Waldhof - 1. FC Nürnberg Stuttgarter Kickers - Eintr. Frankfurt SV Elversberg - VfL Bochum E. Braunschweig - VfL Wolfsburg Hannover 96 - Borussia Dortmund SC Freiburg - FC St. Pauli RB Leipzig - Hamburger SV FC Augsburg - Bayern München SV Sandhausen - Karlsruher SC TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld SC Paderborn 07 - Werder Bremen 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim Jahn Regensburg - F. Düsseldorf Darmstadt - Bor. Mönchengladbach

Losglück hatte Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt: Die Hessen treffen auswärts auf den Fünftligisten Stuttgarter Kickers. „Wir freuen uns auf ein echtes Traditionsduell und haben Respekt vor den Kickers. Unser Ziel ist aber ganz klar, die nächste Runde zu erreichen“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Vor einer wesentlich schwierigeren Aufgabe steht Zweitligist Darmstadt 98. Die Lilien müssen gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach ran, genießen dabei aber Heimvorteil.

Auch die Südwest-Bundesligisten SC Freiburg, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim haben in der zweiten Runde Heimrecht. Der Vorjahresfinalist aus dem Breisgau trifft auf den Zweitligisten FC St. Pauli, der VfB empfängt Arminia Bielefeld und die Hoffenheimer bekommen es mit dem Liga-Konkurrenten Schalke 04 zu tun.

Der FSV Mainz 05 tritt indes bei Nord-Regionalligist VfB Lübeck an. Leverkusen-Bezwinger SV Elversberg empfängt nach dem Erstrundencoup gegen den Bundesligisten mit dem VfL Bochum den nächsten Club aus der 1. Liga. In der ersten Pokalrunde hatten sich die Elversberger bereits sensationell mit 4:3 gegen Bayer durchgesetzt. Die Mainzer waren souverän gegen Drittligist FC Erzgebirge Aue weitergekommen.

Der SV Waldhof bekommt es in einem echten Traditionsduell mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg zu tun. Die Partie gegen die Franken wird im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ausgetragen. dpa/red