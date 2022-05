Einmaliger Ansturm auf Sevilla

Sevilla. Einfachste Hostelzimmer für mehr als 1000 Euro, verrückte Reiserouten mit Zug, Bus und Flugzeug sowie eine erwartete „Völkerwanderung“: Sevilla rüstet sich vor dem Endspiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers für einen einmaligen Ansturm. Bis zu 50 000 Hessen und mehr als 70 000 Schotten werden in der Finalmetropole in Andalusien erwartet. In Sachen Tradition, Fans und aufgeladener Stimmung dürften am Mittwoch bei bis zu 35 Grad schon vor dem Spiel am Abend (21 Uhr/live bei RTL) Dimensionen erreicht werden wie sonst nur vor einem WM-Finale.

„Es wird ein Ansturm, den diese Stadt noch nie erlebt hat. Erstmals wird es wohl so sein, dass wir auswärts weniger Fans haben als der Gegner. Das wird gewaltig“, sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann mit Blick auf den Showdown im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, das zum Ärger beider Fangruppen nur etwas mehr als 40 000 Zuschauer fasst.

Beide Clubs erhielten lediglich 10 000 Tickets, hätten aber mehr als zehnmal so viel loswerden können. Besonders bitter für die beiden Finalisten ist dies, weil es alleine in Sevilla mit dem Olympiastadion und dem Estadio Benito Villamarín von Betis Sevilla zwei größere Fußballstadien gibt als das des FC Sevilla. Doch die Euphorie in Frankfurt und Glasgow kann das nicht bremsen.

„Wir sind voller Vorfreude, weil es für diesen Wettbewerb ein einzigartiges Treffen der lautstärksten und sangeskräftigsten Fans Europas ist. Das wird ein einmaliges Finale“, sagte Hellmann. Beide Fangruppen sind sich freundschaftlich verbunden, bei der Eintracht gibt es gar einen Konferenzraum mit dem Namen Glasgow Rangers. Die Frankfurter Fans bejubelten euphorisch, dass die Schotten und nicht RB Leipzig den Sprung ins Finale schafften. Auch wenn sich damit der Kampf um Tickets und Hotels massiv verschärft und verteuert hat. Wer zu spät dran war, muss schon mal 1600 Euro für zwei Nächte in einer gewöhnlichen Unterbringung zahlen. Der Wucher kannte nach den Halbfinals keine Grenzen mehr. dpa