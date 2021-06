Einmal mehr die Reizfigur

Braunschweig. Christoph Harting hält sich weiter strikt an sein Schweigegelübde, macht von sich reden und lässt über sich reden. Der Diskus-Olympiasieger wich auch bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig von seinem ausgerufenen Medien-Boykott nicht ab. „Offiziell sage ich nichts“, sagte der 31-jährige Berliner am Sonntag knapp und verschwand. Ohnehin hatte er allen Anlass, kleinlaut zu sein. Indiskutable 57,29 Meter reichten nur zum achten Platz, womit der Tokio-Start für ihn in kaum noch erreichbare Ferne gerückt ist.

„Es wird schwer“, meinte Annett Stein, die Chefbundestrainerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Harting hat die Norm für die Sommerspiele in Japan 2019 mit 66,01 Meter um einen Zentimeter übertroffen. Bis zum Meldeschluss am 29. Juni müsste er die Scheibe aber weiter als Clemens Prüfer (67,41 Meter/Potsdam) und David Wrobel (67,30/Magdeburg) fliegen lassen. Die Weiten gelten als vorrangig, weil sie in diesem Jahr erreicht wurden. Außerdem hat der Wattenscheider Daniel Jasinski als neuer deutscher Meister mit einer Saisonbestweite von 67,47 Meter das Olympia-Ticket fix in der Tasche.

„Schwierige private Situation“

Der DLV ist nicht glücklich über das Auftreten des 2,07 Meter langen Hünen, der mit seinem Verhalten bei den Titelkämpfen den Ruf als Reizfigur bestätigte, aber der Verband ist auch machtlos. Mehrfach hat Harting Wurfversuche ungültig gemacht, obwohl einer davon mehr als 62 Meter weit war. „Das ist nicht ohne Absicht gewesen, da war eine Vorgabe in seinem Kopf dahinter“, rätselte Stein und sprach von einer aktuell schwierigen, privaten Situation von Harting, die „nicht unerheblich“ sei.

Unabhängig davon versuche man ihm Hilfestellung zu geben, „einen Zugang zu ihm zu bekommen, ihn mitzunehmen“, betonte sie. „Ich würde mir wünschen, dass wir nur Vorzeigeathleten hätten, aber wir haben auch freie Meinungsäußerung und wollen niemanden umerziehen“, meinte Stein. dpa

