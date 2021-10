Eine Woche Ruhe gesichert

Sinsheim. Nach dem höchsten Bundesliga-Sieg seiner Amtszeit im Kraichgau machte Sebastian Hoeneß lächelnd noch ein paar Selfies mit Fans. Das 5:0 der TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Köln am Freitagabend kam für den 39 Jahre alten Trainer zur besten Zeit: Die kritischen Stimmen aufgrund des holprigen Saisonstarts ließ er damit erstmal verstummen. Der gebürtige Münchner und Neffe von Uli Hoeneß kann nun gestärkt zur Partie beim FC Bayern am kommenden Samstag fahren.

Aus der Kabine der Hoffenheimer wummerten die Bässe unüberhörbar bis in den Pressekonferenzraum. Die Profis feierten den siebten Sieg in Serie gegen den FC so sehr, dass die Wände zitterten. Mit einem blutleeren Auftritt wie zuletzt beim 1:3 in Stuttgart hätte rund um Hoffenheim mit Sicherheit eine Trainerdebatte begonnen, diesmal aber zeigte die TSG eine durchweg überzeugende Leistung. Mit Blick auf die Tabelle, in der sein Team nun auf Rang neun mit Tuchfühlung auf die internationalen Plätze liegt, betonte Hoeneß: „Wir haben uns für den Anschluss nach oben entschieden.“

Hopp träumt von Europa

Da gehört die TSG nach Ansicht von Mäzen Dietmar Hopp auch hin. Der Milliardär hatte kürzlich kundgetan, dass er die TSG „dauerhaft“ auf Europacupplätzen erwarte. „Da wollen wir wieder hin, ohne das als Muss sofort und jetzt auszurufen“, erklärte Sportchef Alexander Rosen, dessen Club einst unter dem heutigen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sogar in der Champions League spielte.

„Dietmar Hopp hat eine Vision, die gibt Kraft, die gibt Antrieb, die gibt Mut. Das sind Ambitionen, die man hat und die sollte man als Wettkämpfer, als Sportler haben“, sagte Rosen im DAZN-Interview. „Wir wissen uns schon realistisch einzuordnen, wir wissen, was in der Liga gezahlt wird. Wir wissen, dass da sieben, acht Clubs sind, die mehr Geld in die Hand nehmen.“

Für Hoeneß war es jedenfalls „ein sehr runder Abend. Grundsätzlich ist das genau das, was wir auf den Platz bringen müssen.“ Unter seinen Spielern gab es viele, die nach dem Abpfiff Grund hatten, die Musik aufzudrehen: Ihlas Bebou wegen seines Doppelpacks (31./49. Minute) eine Woche nach der Geburt seines Sohnes Zayn: „Meine Tore widme ich ihm.“ dpa