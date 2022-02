Eine weiße Welt im XXL-Format

Zhangjiakou. Hoch oben im Genting Snow Park von Zhangjiakou ist die olympische Welt anders. Überall schneeweiß, hipp, nahbar. Auf knapp 2000 Metern liegt das sportliche Zuhause der Snowboarder, an der Seite der Ski-Freestyler. Hier finden 20 der insgesamt 109 olympischen Entscheidungen statt. Rechts eine imposante weiße Wand mit der Buckelpiste, den Schanzen für die Aerials, gigantische Windnetze. Links der Cross-Parcours, die Strecke für den Parallel-Riesenslalom der Boarder, der Slopestyle-Park und die massive Halfpipe. Alles ist: groß. „Noch einmal 20 bis 30 Prozent größer, als wir es von den Weltcups kennen“, sagt Andreas Scheid.

Der Sportdirektor von Snowboard Germany steht an einem Absperrnetz, quatscht mit deutschen Athleten und Trainern, beobachtet den Slopestyle-Wettbewerb. Hier geht es sprichwörtlich familiär zu: Die am Dienstag (Finals 8.39/8.46 Uhr /ARD und Eurosport) im Parallel-Riesenslalom um Medaillen kämpfende Gruppe kennt sich aus dem Kindergarten, die Slopestyler betreut Trainer Friedl May, seit die Athleten im Windelalter sind.

„Ich bin stolz auf Friedl, der mit den Kids gestartet ist, als die wirklich noch Hosenscheißer waren“, sagt Michael Dammert, Cheftrainer der deutschen Freestyle-Snowboarder. „Und ich bin stolz auf die Kids, die jetzt keine Kids mehr sind, sondern Big Names.“ Die 19-jährige Annika Morgan hatte es am Wochenende als erste Deutsche in ein olympisches Finale im Slopestyle geschafft, wo über Geländer und Hindernissegefahren und vor allem über fette Kicker gesprungen wird. Sie wurde Achte.

Ein Sandkasten-Trio

Das Sandkasten-Trio Ramona Hofmeister, Carolin Langenhorst und Melanie Hochreiter will im Parallel-Riesenslalom um Edelmetall mitfahren. Es ist die einzige Medaillenchance für die Raceboarder. „Wir haben einen Wettbewerbsnachteil“, findet Sportdirektor Scheid und verweist auf die elf Entscheidungen der Alpin-Skifahrer und Biathleten sowie deren zwölf im Langlauf. Die Ski-Freestyler bringen es sogar auf 13 Wettbewerbe. Ja, die Snowboarder haben ein Wachstum, nun elf Entscheidungen – im Cross ist erstmals das Teamevent dabei. Aber diese elf Wettkämpfe verteilen sich auf die drei Säulen Freestyle (6), Cross(3) und Race (2).

„Allein für den Kopf wäre es einfacher, wenn man wüsste, dass man noch eine zweite Chance hat“, sagte Hofmeister, die am Dienstag als Weltcup-Siegerin an selber Stelle von 2019 genauso als Gold-Kandidat ins Rennen geht wie Stefan Baumeister.

Es ist laut im Genting Snow Park, Musik gehört hier zum guten Ton. Das zieht an: Bei den Slopestyle-Events bilden sich tatsächlich Zuschauerschlangen. Nicht nur die Sportart, die vor 24 Jahren in Nagano ihre olympische Premiere feierte, auch die Sportler sind auffallend jung und die Zuschauer sind genau daran interessiert.

Die Snowboardcrosser waren schon im November zu Testwettkämpfen hier. „Danach wurde alles platt gemacht und erst jetzt wieder neu aufgebaut“, sagt Scheid und deutet hinter sich auf die Steilkurven, Wellen und Sprünge, wo die Crosser um Goldkandidat Martin Nörl ab Dienstag am Start sind. „Das wurde hier alles sehr gut getroffen“, lobt Scheid.

Auch in der Halfpipe beginnt die Show. Und auch hier stehen Netze – wer viel in der Luft ist, kann keinen Wind gebrauchen. Mit dabei sind Leilani Ettel und André Höflich. Und zum allerletzten Mal Shawn White. Die Snowboard-Ikone ist zum fünften Mal bei den Spielen am Start. „Das wird mein letzter Wettkampf sein“, sagte der US-Amerikaner bei einer Pressekonferenz am Samstag. Er hat sich einen guten Ort für seinen Abschied ausgesucht.