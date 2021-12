Eine Menge Geschichten

Jubiläen werden im Sport ja gerne ausgiebig gefeiert. In den USA wird in solchen Fällen ebenso gerne noch etwas dicker aufgetragen. In diesem Jahr ist die NBA dran – die beste Basketballliga der Welt feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Zeit genug für jede Menge Geschichten.

Dieses sehr großen Themenkomplexes hat sich zum Jubiläum Dave Zarum angenommen. Der kanadische Sportjournalist und Autor taucht tief ein in die Geschichte des US-Basketballs. Dass es dafür viel Platz benötigt, zeigt sein Buch „Best of NBA - Die Highlights aus 75 Jahren.“ Auf mehr als 250 Seiten im DIN-A4-Format gibt es zu vielen dieser 75 Jahre ein eigenes Kapitel auf drei oder vier Seiten – manche Jahre bekommen sogar zwei Kapitel.

Die Texte sind informativ und gut lesbar, enthalten einige überraschende Fakten und sind vor allem nicht zu lang. Hinzu kommen diverse Grafiken zum Zahlensport Basketball oder kurze Begriffserklärungen.

Die Aufmachung ist zwar insgesamt etwas bieder, dennoch ist ein optisches Element das Highlight dieses gelungenen Buchs: die Fotos. Die Bildauswahl passt zwar – vermutlich in diesem Fall gewollt –nicht immer zum angegebenen Jahr, dafür gibt es wirklich großartige Aufnahmen aus 75 Jahren NBA zu sehen. Dabei sind durchaus ikonische Fotos, die vermutlich jeder Basketballfan schon einmal gesehen hat. Gerade bei den älteren Bildern sind einige echte Schätze dabei, allein schon der Blick auf den Wandel der Schuhmode lohnt sich.

