Mannheim. Der riesige Steinkreis im englischen Stonehenge, das Bermudadreieck oder der Verbleib des Bernsteinzimmers – das sind zweifelsohne drei der größten Rätsel der Menschheit, weshalb es eigentlich unangebracht wäre, die Rhein-Neckar Löwen mit diesen Mysterien auch nur annähernd in Verbindung zu bringen. Und doch hat der Handball-Bundesligist irgendwie etwas mit ihnen gemein. Denn auch die Mannschaft des zweifachen deutschen Meisters wirft in dieser Saison derart viele Fragen auf, dass es sich dabei um ein einziges Rätsel handeln muss. Und so war der Auftritt beim enttäuschenden 26:26 (11:12) am Sonntag bei GWD Minden zwar vielleicht zu erklären, aber eben nicht zu verstehen, wenn man den zweifachen deutschen Meister eine Woche zuvor beim Topspiel-Sieg bei den Füchsen Berlin gesehen hatte.

„Wir suchen Stabilität“, sagte Trainer Martin Schwalb. Und zwar nicht zum ersten Mal in dieser Saison, in der die Ausreißer nach unten so langsam ein gefährliches Übergewicht bekommen. Ein Punkt gegen Hannover, Göppingen, Minden und Leipzig. Das entspricht dann doch nicht dem eigenen Anspruch, zumal diese Ausbeute umso mehr verwundert, wenn man diesen Aussetzern die Siege in Magdeburg und Berlin sowie das begeisternde Heim-Remis gegen Flensburg gegenüberstellt. Nach wie vor gilt: Die Löwen sind eine Wundertüte. Gegen jeden Gegner ist wirklich immer alles möglich.

Manchmal zeigten die Badener sogar ihre ganze Palette an Unzulänglichkeiten und Extraklasse in einer einzigen Partie. Zum Beispiel in Minden, wo die Begegnung rasant mit Tempo-Handball und einer Vier-Tore-Führung begann. Abgezockt drehten die Löwen außerdem die Begegnung nach einem Pausen-Rückstand. So wie es eben ein (vermeintliches) Topteam macht. Und in den Schlussminuten hätte nach einem 23:26 (55.) nicht viel für einen Sieg gefehlt. Aber: Zwischen all diesen guten Phasen lagen etliche Momente, die den Beobachter staunend zurückließen und immer wieder die Frage aufwarfen: Wie kann denn eine Mannschaft so schnell und so einfach ihren Gegner wieder aufbauen?

Ein Spiel wie eine Achterbahnfahrt

„Wir haben unter Druck den Kopf verloren“, sagte Schwalb und wollte nicht missverstanden werden, als er davon sprach, mit dem Punkt zufrieden zu sein. Der Trainer hatte dabei den Drei-Tore-Rückstand knapp sechs Minuten vor dem Abpfiff und die vielen vergebenen Chancen im Kopf – allen voran die von Uwe Gensheimer und von dessen Vertreter Jerry Tollbring, dem fehlendes Selbstvertrauen anzumerken ist und der nicht umsonst mit einem Wechsel zum dänischen Erstligisten GOG Gudme liebäugelt, auf den die Löwen am Dienstag (18.45 Uhr) in der European League als bereits feststehender Gruppensieger treffen.

„Wir werden das seriös angehen und die Belastung verteilen“, sagte Schwalb und gab Toptalent Philipp Ahouansou auf der halblinken Position eine Einsatzgarantie: „Wir haben ihn so hinbekommen, dass er in der European League spielen kann.“ Weiter sieht der Trainer den wurfgewaltigen Rechtshänder momentan noch nicht, er will ihn behutsam aufbauen und vor allem unter keinen Umständen mit Erwartungen überfrachten. Soll heißen: Die Spiele gewinnen müssen die anderen, nur einen Matchwinner hatten die Löwen in der Bundesliga schon lange nicht mehr auf der halblinken Position.

Weder Lukas Nilsson noch Mait Patrail überzeugten zuletzt, Talent Ahouansou soll vor allem lernen. Es bleibt also Romain Lagarde, um das Löwen-Rätsel zumindest ein bisschen zu lösen – auch wenn laut Schwalb die Richtung stimmt: „Wir sind nicht eingebrochen, haben dagegengehalten und ein bisschen Stabilität nachgewiesen.“ Ein Unentschieden in Minden dient dennoch nicht gerade als Mutmacher.