Eine Leistung des Willens

Tokio. Deutschlands Hockey-Damen haben einen perfekten Start ins Olympia-Turnier in Tokio hingelegt. Sie erkämpften sich am Sonntag ein knappes 2:1 (1:1) über Rio-Olympiasieger Großbritannien. Den Siegtreffer markierte Charlotte Stapenhorst in der 33. Minute. „Es war aber unglaublich anstrengend“, sagte die Hamburgerin. „Ich spiele ja nun schon lange international – eine solche Hitze auf dem Platz habe ich noch nicht erlebt.“

Der Olympia-Dritte von Rio hatte in der Anfangsphase im Oi-Stadion mit großer Nervosität zu kämpfen, so dass die Britinnen durch Sarah Jones (13./Strafecke) verdient in Führung gingen. „Da hat man bei vielen noch die Aufregung gemerkt“, sagte Stapenhorst. Die Wende kam erst mit Viktoria Huses kuriosem Siebenmeter-Treffer (25.) zum Ausgleich. Obwohl die Hamburgerin abrutschte, profitierte sie davon, dass Welttorhüterin Maddie Hinch ins falsche Eck sprang.

„Einfach geil, wie die Mädels das Spiel noch gedreht und dann in Unterzahl nach Hause gebracht haben! Es war ein sehr nervöser Start, da müssen wir ein paar Dinge im Nachgang besprechen“, sagte Trainer Xavier Reckinger. Spielführerin Nike Lorenz war wie angekündigt mit einer Regenbogenbinde am linken Stutzen als Symbol sexueller Diversität aufgelaufen. Nächster Gegner ist am Montag (14.15 Uhr/MESZ) Indien, das dem Top-Favoriten Niederlande 1:5 unterlag. dpa