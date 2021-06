Eine fragwürdige Strategie

Die Covid-19-Präventionsrichtlinien gelten für alle Ticketinhaber“, sagte Hidenori Suzuki vergangene Woche in mahnendem Ton. Auf einer Pressekonferenz in Tokio erklärte der Verantwortliche für das Olympia-Ticketing, dass der Stadionbesuch keine Spaßangelegenheit werde: „Wir haben diese Regeln, damit sich alle in den Spielstätten wohlfühlen können. Und wer sich daran nicht halten kann, wird die Anlagen verlassen müssen.“

AdUnit urban-intext1

Nur mit dieser Strenge sei es möglich, dass bei den Spielen nun überhaupt Gäste auf die Ränge dürfen: bis zu 10 000 Zuschauer oder eine Auslastung von maximal 50 Prozent pro Spielstätte. Mit diesem Entschluss haben sich die Tokioter Veranstalter gegen den dringenden Rat diverser Gesundheitsexperten entschieden – inklusive Shigeru Omi, Vorsitzender der Anti-Corona-Taskforce der japanischen Regierung, der, wenn es in einer Pandemie denn schon Olympische Spiele geben müsse, dringend zu leeren Stadien riet.

Damit nun nichts schiefläuft, gibt es eben genaue Vorschriften. Suzuki hat sie bei seinem Vortrag gleich mehrmals aufgezählt: „Wenn Sie das Stadion betreten, tragen Sie eine Maske, sprechen Sie nicht miteinander. Und kommen Sie bitte zeitig, damit Menschenansammlungen vermieden werden. Im Stadion behalten Sie die Maske bitte auf. Bedecken Sie Ihren Mund, waschen Sie sich die Hände. Sprechen Sie nicht laut, schreien Sie nicht, pfeifen Sie nicht.“

Außerdem: „Wenn Sie zu einem Kiosk oder einer Toilette auf der Anlage gehen, meiden Sie bitte Menschenschlangen. Nach der Veranstaltung verlassen Sie die Anlage bitte gestaffelt. Und bitte gehen Sie auf direktem Wege nach Hause oder zurück in Ihr Hotel.“ Als Ersatz für den verbotenen Jubel hat Ticketingchef Suzuki diese Idee: „Wenn Sie die Sportler anfeuern wollen, klatschen Sie bitte.“

AdUnit urban-intext2

In den vielen Anweisungen und Verboten ist einiges zu erkennen: Zunächst lässt sich nicht mehr bezweifeln, dass die Tokioter Spiele von einer seltsamen Stadionatmosphäre geprägt sein werden. Außerdem fällt auf, dass die Organisatoren ziemlich nervös sind. Ihnen dürfte bekannt sein, dass es dort, wo derzeit Sportturniere mit gefüllten Stadien laufen, auch zu Infektionen kommt: Finnische Fans der Fußball-EM haben sich auf ihrer Reise zum Auswärtsspiel ihres Landes in Russland angesteckt. Auch bei den Spielen der Copa América, dem südamerikanischen Äquivalent zur EM, hat es ebenfalls Infektionen gegeben.

Warum sollte das bei den Spielen von Tokio, deren Veranstalter immerzu betonen, Sicherheit habe oberste Priorität, anders sein? Wegen der strengen Regeln, finden Offizielle wie Suzuki. Ganz sicher, dass es auch gelingt, scheint er aber nicht zu sein. Vielmehr bereitet das Organisationskomitee offenbar schon eine Rechtfertigungsstrategie für den Fall vor, dass auch „Tokyo 2020“ ein Spreadingevent wird: Erstens die eigenen Sicherheitsbemühungen betonen, zweitens die Verantwortung auf die Zuschauer in den Stadien abwälzen.

AdUnit urban-intext3