Ein unmöglicher Plan

Auch fern der Hauptstadt haben die Spiele von Tokio Lust auf die weite Welt gemacht. Aber in der Pandemie sorgt die „Host Town“-Initiative, bei der viele japanische Orte mitmachen wollten, für Nervosität.

AdUnit urban-intext1

„Wir sind die Host Town für die Niederlande geworden!“, sagte der Beamte mit Stolz im Gesicht. Beim Gang durchs Rathaus von Koriyama, noch vor der Pandemie, erklärte er die Hintergründe: „Die Beziehungen zwischen unserer Stadt und den Niederlanden reichen bis Ende des 19. Jahrhunderts zurück, als Holländer hier ein Wassernutzungssystem installierten. Und für die Olympischen Spiele sind wir jetzt wieder Partner.“ So hoffe man nun auf regen Austausch: Olympia solle die Kultur und Sportler Hollands mit den Leuten in Koriyama bekanntmachen und auch umgekehrt.

© Privat

In der 335 000-Einwohnerstadt Koriyama schien die „Host Town“-Initiative besonders wichtig. Koriyama liegt in der Präfektur Fukushima. Zwar ist sie vom vor zehn Jahren havarierten Atomkraftwerk 60 Kilometer entfernt. Evakuiert wurde hier nie. Aber der Imageschaden, den diverse Orte durch verschlechterte Handelsbeziehungen und sinkenden Tourismus spürten, machte sich auch hier bemerkbar. Und das sollte sich mit diesem Vorhaben des kulturellen Olympiaaustauschs eben ändern.

Mehr als 500 japanische Städte im ganzen Land meldeten sich über die letzten Jahre als offizielle „Host Towns“ – also Gastgeberstädte – für ausländische Olympiadelegationen an. Die Idee war neu, aber simpel: Die japanischen Orte schließen mit bestimmten Ländern eine Partnerschaft ab, durch die deren Athleten für präolympische Trainingslager in die Gastgeberstadt kommen. Parallel werden Kulturveranstaltungen organisiert, bei denen sich auch die aufgenommenen Athleten einbringen. Für beide Seiten entsteht eine seltene Chance kulturellen Austauschs.

AdUnit urban-intext2

Doch Sars-Cov-2 macht das zunichte, teilweise jedenfalls. Durch die Pandemie hat Japan nicht nur seit knapp eineinhalb Jahren seine Grenzen geschlossen, so dass Athleten kaum zu den geplanten Trainingslagern anreisen können. Auch wenn die Sportlerinnen und Sportler im Vorfeld der Spiele hätten ins Land reisen können, wären viele „Host Towns“ nicht sonderlich erbaut gewesen: Reiseaktivität und reger Austausch erhöhen schließlich die Infektionsgefahr.

Außerdem fehlt vielen „Host Towns“ nun das Geld für einst geplante Aktivitäten. Nach mehreren Ausnahmezustandserklärungen sind die Sicherheitsvorkehrungen streng, die anreisenden Aktiven müssten sich in einer Art Blase bewegen. Dies konterkariert nicht nur den einst geplanten Austausch, es wird auch alles teurer. „Dadurch ist unser Plan unmöglich geworden“, klagte ein Verantwortlicher der im Westen Japans gelegenen Stadt Okoizumo. Dutzende „Host Towns“ haben ihre offizielle Gastgeberrolle wieder zurückgezogen. In Koriyama ist man aber noch nicht so weit. Die Hoffnung auf ein bisschen Internationalismus mit Besuchern von außen ist hier noch nicht gestorben.

AdUnit urban-intext3